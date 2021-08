Da club ligure biglietto stadio a giovani che si vaccinano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - Un biglietto per assistere a una delle prime gare casalinghe della Virtus Entella, club della Lega Pro di calcio, ai ragazzi che da domani si vaccineranno all'ambulatorio mobile sul litorale del levante genovese. L'iniziativa dell'Entella, in collaborazione con Regione Liguria e l'Asl 4 di Chiavari (Genova), prevede la consegna di un tagliando (arriverà via mail a chi si è vaccinato) per assistere alla prima gara di campionato con il Teramo ai ragazzi della fascia 12-17 anni che da domani effettueranno la seconda dose o a una delle prime gare interne dei biancocelesti per chi invece farà la prima dose. "Iniziative lodevoli come quelle dell'Entella - ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - ci permettono di accelerare ulteriormente la nostra campagna vaccinale. Stiamo completando l'ultimo miglio, quello fondamentale per mettere in sicurezza i ragazzi in vista della riapertura delle scuole". L'ambulatorio mobile Gulliver 4 Teens transiterà nel dettaglio domani, giovedì 19 agosto a Moneglia, venerdì 20 luglio a Riva Trigoso, sabato 21 agosto a Chiavari, giovedì 26 agosto a Lavagna, venerdì 27 agosto a Sestri Levante e sabato 28 agosto a Zoagli: "Abbiamo accolto con favore l'iniziativa dell'Entella, con un connubio sport-giovani-vaccini che sarà certamente vincente", spiega il direttore generale di Asl 4 Paolo Petralia. Chi si vaccinerà con seconda dose a inizio settembre potrà accedere gratuitamente al Comunale il 12 settembre in occasione di Entella-Lucchese. "Siamo orgogliosi di poter incentivare la vaccinazione tra i giovani - ha aggiunto il presidente del club chiavarese Antonio Gozzi -. Si tratta di un piccolo contributo che ci consente anche di rendere ancora più forte la collaborazione con la Asl 4 che ci ha permesso di vaccinare l'intero gruppo della prima squadra". (ANSA).