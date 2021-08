Ex sottufficiale Esercito ucciso in casa nell'Oristanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ORISTANO, 18 AGO - Un ex militare dell'Esercito, Paolo Fonsatti, di 70 anni, è stato ucciso questo pomeriggio in un'abitazione nella borgata di S'Ungroni ad Arborea, in provincia di Oristano. Trasportato in ospedale, con lievi ferite, il nipote della vittima. Cosa sia avvenuto all'interno della casa è ancora avvolto nel mistero. Secondo quanto si è appreso, il nipote avrebbe raccontato di una aggressione a scopo di rapina. Sul posto ci sono i carabinieri e il procuratore di Oristano, Ezo Domenico Basso. A breve arriveranno anche gli specialisti del Ris di Cagliari. (ANSA).