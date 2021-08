Rave: Procura Viterbo avvia indagine dopo morte 25enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta al rave party in corso tra Toscana e Lazio. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Paolo Auriemma, si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane è stato trovato nelle acque del Mezzano, dove il ragazzo era stato visto immergersi. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause del decesso. (ANSA).