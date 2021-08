Ripristinata piattaforma sanitaria informatica Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - E' tornata pienamente operativa la piattaforma sanitaria informatica della Regione Lombardia. Lo comunica l'agenzia regionale Aria Spa, in una nota in cui si spiega che "tutti i servizi del Sistema Informativo Socio-Sanitario di Regione Lombardia, compreso il Fascicolo sanitario elettronico, hanno ripreso a funzionare correttamente da questa mattina" e che "nessun dato è andato perso". Il blocco del sistema - che aveva portato rallentamenti nell'invio dei dati sanitari (come ricette e tamponi eseguiti) da parte di farmacie e medici di base - era partito sabato scorso, a causa di un guasto ai condizionatori nella sede del Centro elaborazione dati di Aria, come spiegato dall'Assessorato regionale al Welfare. Da qui la decisione dei tecnici di spegnere i server, per evitarne il surriscaldamento. (ANSA).