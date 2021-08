Usa: Buttigieg diventa papà, famiglie Lgbtq esultano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Ha fatto la storia diventando il primo candidato Dem apertamente gay per la Casa Bianca, poi, battuto alle primarie, è tornato alla ribalta come il primo ministro Usa sposato con una persona dello stesso sesso. Ora Pete Buttigieg e il marito Chasten Glezman si preparano a fare nuovamente da apripista: grazie a un'adozione diventeranno presto papà. La cicogna non è ancora arrivata a casa Buttigieg-Glezman, ma l'ex sindaco di South Bend in Indiana, ora ministro dei Trasporti dell'amministrazione Biden, non ha potuto trattenere la gioia perchè le pratiche, dopo una serie di false partenze, sono ormai in dirittura d'arrivo: "Da un po' di tempo io e Chasten volevamo far crescere la nostra famiglia", ha scritto Pete sui suoi profili social. "Siamo felicissimi di condividere la notizia che stiamo diventando genitori! Il processo non è ancora terminato e siamo grati per l'amore, il sostegno e il rispetto per la nostra privacy che ci è stato offerto. Non vediamo l'ora di condividere tutto al più presto". Per tante famiglie Lgbtq l'annuncio è stata una svolta di immagine e una sfida: secondo gli attivisti, contribuirà a rivisitare i pregiudizi nei confronti delle coppie omosessuali, e degli uomini gay in particolari, che si avviano sulla strada della paternità dopo che nel 2015 gli Stati Uniti hanno legalizzato le nozze omosessuali. (ANSA).