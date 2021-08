Afghanistan: G7, Talebani garantiscano sicurezza e diritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 19 AGO - I Talebani devono garantire la sicurezza di chi intende lasciare l'Afghanistan dopo la loro presa di Kabul. Lo sottolineano i ministri degli Esteri del G7 nella dichiarazione finale di un video summit sulla crisi afghana convocato dalla presidenza britannica. Nella dichiarazione, diffusa dal capo del Foreign Office, Dominic Raab, i Sette si impegnano inoltre a lavorare con altri "partner" internazionali per sostenere "una soluzione politica inclusiva" per il futuro dell'Afghanistan, non senza invocare la fine delle violenze e il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli "delle donne, dei bambini, delle minoranze". I capi delle diplomazie dei Paesi del G7 (Regno Unito, Usa, Germania, Giappone, Francia, Canada e Italia, rappresentata dal ministro Luigi Di Maio), sollecitano i Talebani a garantire una via d'uscita "in tutta sicurezza agli afgani che vogliono partire" oltre all'accesso degli aiuti umanitari, si legge nella dichiarazione di Raab fatta circolare dal Foreign Office. Il ministro di Boris Johnson sottolinea come i durante il vertice si sia evidenziata "la gravità della situazione" attuale in Afghanistan dopo il completamento del ritiro dei residui contingenti Nato e la presa di Kabul da parte dei cosiddetti studenti coranici. (ANSA).