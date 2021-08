Covid: l'Iran supera i 100 mila morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 19 AGO - L'Iran ha superato oggi la soglia dei 100 mila morti per Covid (100.255). Lo annuncia il ministero della Salute di Teheran, secondo cui nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 564 vittime e 31.266 nuovi casi (oltre 4,5 milioni in tutto). Allarmante resta la situazione nelle terapie intensive, dove sono ricoverati 7.538 pazienti. Nella Repubblica islamica le città rosse, cioè a rischio molto alto, sono al momento 359, mentre 59 sono classificate come arancioni e 30 come gialle. Nel frattempo, le vaccinazioni sono arrivate a 21,5 milioni, di cui oltre 5 milioni di richiami. (ANSA).