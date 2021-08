Di Maio, dobbiamo giudicare talebani da azioni, non parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "È importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole. Abbiamo a disposizione qualche leva, sia pur limitata, su di loro come l'isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell'assistenza allo sviluppo fornita finora. Dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al G7 esteri. "Con gli ultimi voli atterrati a Roma sono già arrivati in Italia più di 500 afghani, tra ex collaboratori e famiglie. Il nostro piano è trasferire in Italia circa 2500 afghani che hanno collaborato negli anni con le Istituzioni italiane". (ANSA).