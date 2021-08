Britney Spears indagata per botte a un dipendente

Un incidente di percorso rischia di far inceppare il processo che potrebbe portare alla «liberazione» di Britney Spears dal giogo paterno. La pop star è finita sotto inchiesta per aver alzato le mani su un dipendente e dog-sitter in seguito a un alterco sui cani della cantante.



Il dipendente ha denunciato la Spears allo sceriffo della Ventura County affermando che Britney «ha alzato le mani». Nessuno si è fatto male. Fonti vicine alla popstar hanno definito le accuse «una totale invenzione» e che la cantante «non ha mai picchiato nessuno». Secondo le stesse fonti «il dipendente aveva in mano il cellulare e Britney avrebbe cercato di levarglielo di mano». Diversa la versione del sottoposto che afferma di esser stato picchiato su un braccio e la violenza del colpo gli avrebbe fatto cadere di mano il telefonino.



Secondo Tmz l’incidente sarebbe successo un paio di settimane dopo che a Britney erano stati sottratti i cani: secondo la cantante su istigazione del padre Jamie dopo che il dipendente aveva detto che a casa della popstar non erano al sicuro. Quel giorno il dipendente aveva portato i cani dal veterinario dopo che uno dei due si era sentito male e non li aveva più riportati a casa.

Lunedì scorso Britney aveva chiesto notizia dei cani e il dipendente aveva replicato mostrando foto sul cellulare da cui sarebbe emerso che i cani erano trascurati. La popstar avrebbe intimato di non scattare più foto a casa sua. Era seguita la lite al centro della denuncia.