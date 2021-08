Covid: Israele, premier Bennett riceve la terza dose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 20 AGO - Con terza dose "si può bloccare un quarto lockdown". Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett (49 anni) che questa mattina a Kfar Saba (nel centro del Paese) ha avuto la sua terza immunizzazione contro il Covid, primo capo di governo al mondo come ha segnalato il suo ufficio. Da oggi Israele ha infatti autorizzato la somministrazione del booster anche agli over 40. "Israele - ha spiegato - è il pioniere nella terza dose. Abbiamo visto l'efficacia dei vaccini: funzionano, sono sicuri e sono la maniera per sconfiggere il virus". (ANSA).