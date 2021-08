© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "È fondamentale che l'aeroporto continui a funzionare per tutto il tempo necessario, e in questo senso permettetemi di ringraziare Tony Blinken, che ho sentito nei giorni scorsi, e i nostri alleati statunitensi per il loro ruolo decisivo. La nostra priorità principale ora è la protezione dei civili". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla ministeriale esteri della Nato. (ANSA).