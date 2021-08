Vaccini, il primo report: ancora al 12,82% i prof 'no vax'

E’ di 186.571 la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata, pari al 12,82%. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna di vaccinazione svolto dalla Struttura commissariale.

Ad oggi su una popolazione complessiva del comparto di 1.455.308 persone sono 1.190.932 quelle che hanno completato il ciclo pari all’81,83%. Il report è stato aggiornato con i numeri richiesti da Figliuolo e le Regioni stanno man mano inviando i dati che dovranno essere, quindi, elaborati. Il dato nazionale è per questo ancora variabile.

Gli operatori sanitari che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono 35.691 pari al 1,82%. Il dato emerge da report settimanale della struttura commissariale. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%.

Nella fascia di età 16-19 il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

Nella fascia di età 12-15 il 33,76% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 34,37%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 12,97% mentre il 65,63% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

Sono invece oltre due milioni (2.048.855), pari al 21,23%, le persone non vaccinate nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna svolto dalla Struttura commissariale. In questa fetta di popolazione, pari a 9.651.541 unità, hanno completato il ciclo vaccinale in 7.042.299 pari al 72,97%.