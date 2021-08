© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 AGO - Quanto sta avvenendo in Afghanistan "è una tragedia per gli afghani ma anche un brutto colpo per la comunità internazionale". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, oggi in visita all'hub in Spagna per gli afghani trasferiti dal Paese. (ANSA).