«A 19 anni Zaki Anwari era una grande promessa del calcio afghano. Per scappare dai talebani aveva provato ad aggrapparsi al carrello di un Boeing statunitense in partenza da Kabul. Voleva un futuro migliore ma ha trovato la morte. Il calcio si inginocchi anche per lui».

Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia