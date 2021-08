Covid: in Puglia 364 nuovi casi e un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 21 AGO - Oggi in Puglia sono stati individuati 364 nuovi casi di contagio su 16.853 test per l'infezione da Coronavirus. Un decesso è stato inoltre registrato. Oggi il tasso di 'positività' è del 2,15%, mentre ieri era del 2,45%. Dei 4.505 attualmente positivi, 163 sono ricoverati in area non critica (7 in più di ieri) mentre 24 sono in terapia intensiva (2 in più di ieri). I nuovi casi odierni sono 79 in provincia di Bari, 118 nella provincia Bat, 16 in provincia di Brindisi, 49 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto. (ANSA).