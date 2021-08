Incendi: fiamme in Toscana, brucia un altro bosco a Scansano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GROSSETO, 21 AGO - Nuovo incendio a Scansano (Grosseto), vicino alla frazione Murci, dove è colpita una zona costituita da terreno incolto e a bosco in prossimità della Statale 323. Sul posto operano due elicotteri regionali e da terra squadre squadre di volontari antincendio più operai forestali. Sempre nel territorio di Scansano, ma in altra zona, proseguono la bonifica e il controllo dell'incendio che per due giorni aveva interessato località Colle Fagiano. Questo incendio era durato due giorni ed erano intervenuti i vigili del fuoco con due Canadair, un elicottero AB412 e otto squadre a terra dei pompieri, più quattro elicotteri antincendio e personale dell'antincendio boschivo della Regione Toscana. (ANSA).