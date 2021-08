Nave Ever Given che provocò blocco torna sul Canale di Suez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La grande nave portacontainer Ever Given, che lo scorso marzo s'incagliò nel Canale di Suez provocandone il blocco per sei giorni, è tornata a ripercorrere oggi la via d'acqua, scortata da due rimorchiatori e da un gruppo di piloti esperti forniti dall'Autorità di Suez (Sca). La nave, gestita dalla compagnia Evergreen di Taiwan, ha percorso il Canale proveniente dalla Gran Bretagna e diretta in Cina. Altre 36 navi lo percorrevano da sud. La Ever Given, lunga circa 400 metri, assicurata in Giappone, dopo aver bloccato il traffico merci per quasi una settimana, fu disincagliata ma restò in Egitto fino allo scorso 7 luglio, 106 giorni dopo l'incagliamento. Arrivò al porto di Rotterdam il 29 luglio. I termini dell'accordo di risarcimento non sono stati resi noti, ma in principio l'Egitto chiese la somma di 900 milioni di dollari, poi ridotta a 550 milioni. Nelle operazioni di disincagliamento morì un addetto della Sca. In maggio il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, annunciò un progetto di due anni di allargamento e approfondimento del canale di Suez per evitare il ripetersi di incidenti come quello della Ever Given. (ANSA).