Peggiora la sicurezza a Kabul: la Svizzera rinvia un volo di evacuazione

La Svizzera ha rinviato un volo charter per l’Uzbekistan per aiutare le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan, spiegando che nelle ultime ore c'è stato un «peggioramento della sicurezza» che ha ostacolato l'accesso a terra all’aeroporto di Kabul.

«La situazione della sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul è peggiorata notevolmente nelle ultime ore. Un gran numero di persone davanti all’aeroporto e scontri a volte violenti ostacolano l’accesso all’aeroporto di Kabul», si legge in una nota del ministero degli Esteri svizzero, citato da Al Jazeera.

