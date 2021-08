Allarme uragano sulla costa nordorientale degli Stati Uniti, con la città di New York in allerta. La tempesta tropicale Henri, che attualmente si sta abbattendo sulla regione del New England flagellando in particolare il Connecticut, dovrebbe guadagnare forza nel fine settimana. Gli esperti prevedono che si trasformi in uragano di categoria 1 entro la giornata di domenica, col rischio di pesanti piogge, fortissimi venti e inondazioni.