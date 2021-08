Afghanistan: calca vicino a aeroporto Kabul, sette morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Sette persone tra la folla vicino all'aeroporto di Kabul sono morte nella calca mentre cercavano di avvicinarsi allo scalo per lasciare il Paese: lo riporta Sky News, che cita un comunicato diffuso questa mattina dal ministero della Difesa britannico. Il ministero non ha specificato se tutte le vittime siano morte oggi, né ha reso noto le cause dei decessi. Un portavoce del ministero ha precisato che le vittime sono civili afgani. Le "condizioni sul terreno rimangono estremamente impegnative, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro possibile", recita il comunicato del ministero. Ieri, secondo i media, quattro persone sono morte nella calca fuori dall'aeroporto della capitale afgana. (ANSA).