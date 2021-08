Afghanistan, Trump attacca Biden: a Kabul vergogna per l'America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - "Quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l'America, una enorme macchia per la reputazione e la storia americana". Parole di Donald Trump, che nel corso di un comizio in Alabama attacca Joe Biden definendo "un terribile errore" quanto deciso dalla Casa Bianca sull'Afghanistan: "Siamo di fronte a un disastro senza precedenti", ha aggiunto l'ex presidente Usa, aggiungendo come "l'Europa e la Nato non credono più in noi". "Con me l'America era rispettata - ha concluso - ora la bandiera talebana sventola sull'ambasciata americana". Trump si è quindi vantato delle sue relazioni amichevoli con i talebani, descrivendoli come "grandi negoziatori e combattenti tenaci" e sottolineando come con lui alla Casa Bianca i talebani "non si sarebbero mai sognati di catturare i nostri campi di aviazione o di mostrarsi in giro con le nostre armi americane. (ANSA).