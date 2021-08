Scuola: Bianchi, operatori senza Green pass saranno sospesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - Sul fronte scolastico per quanto riguarda il personale, insegnanti e operatori "abbiamo un set di regole chiare, che abbiamo ovviamente dato seguendo le indicazioni del Cts; indicazioni che dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola, saranno presenti all'inizio della scuola a settembre, invece coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi". Lo ha detto, a margine di un convegno al Meeting di Cl, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Che ha fatto sapere che il governo sta lavorando per garantire agli studenti italiani il ritorno in presenza. "Noi siamo convintissimi di questo, abbiamo lavorato su questo - ha spiegato - già da primavera, abbiamo portato in presenza tutti i bambini e i ragazzi, abbiamo fatto tutti gli esami di maturità e abbiamo tenuto aperto le scuole anche in estate". (ANSA).