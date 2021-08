Afghanistan:Azizi fuggì 25 anni fa, oggi comincia postlaurea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 23 AGO - "E' stato prolungato il mio periodo di studio di altri tre mesi per trovare un posto per il dottorato, magari in Europa, e continuare la mia carriera". A Saeed Azizi non spaventa la precarietà, anzi, si reputa fortunato: stamani comincia il corso di Diploma ICTP, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics di Trieste con tesi in Neuroscienze e Machine Learning, e perché non è nel suo Paese, l'Afghanistan, che lasciò con la famiglia 25 anni fa, riparando in Iran. "Abbiamo lasciato l'Afghanistan quando avevo 4 anni, i Talebani avevano preso Mazar-i-Sharif e presto avrebbero preso la capitale". In Iran "non avevamo il diritto di andare a scuola, c'erano regole molto rigide contro gli immigrati, il livello più basso della società. All'università non potevamo scegliere cosa studiare o dove. Volevo studiare fisica atomica e nucleare ma non potevo perché considerato campo troppo delicato". Poi, una tesa esperienza di insegnamento a Kabul, dove era tornato per un anno: "C'era sempre la polizia all'entrata della scuola per paura di attacchi terroristici. Spesso si sentivano esplosioni vicino alla scuola o il mio appartamento. Kabul è come un campo di battaglia". Infine, il ritorno in Iran, gli studi di "microscopia avanzata", "la specializzazione in fotonica e l'arrivo all'ICTP". Saeed Azizi è uno degli oltre mille studenti che ha frequentato il Diploma Programme dell'ICTP da quando fu costituito, esattamente 30 anni fa. (ANSA).