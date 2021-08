Casa Bianca, in ultime 24 ore evacuate altre 10.400 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Continua la corsa contro il tempo per le evacuazioni da Kabul. Nelle ultime 24 ore, 28 voli militari a bordo di C-17 e C-130 hanno trasferito dalla capitale dell'Afghanistan circa 10.400 persone. Altre 5900 sono state portate via con 61 aerei della coalizione internazionale. Lo riferisce la Casa Bianca. Dal 14 agosto, alla vigilia dell'ingresso dei talebani a Kabul, gli Stati Uniti hanno evacuato circa 37 mila persone, in totale 42 mila dalla fine di luglio. (ANSA).