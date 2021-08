© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Intervento delle pattuglie della polizia locale del V Gruppo Casilino nel quartiere Alessandrino, alla periferia di Roma, dove in via dei Fiori si è verificato un cedimento del manto stradale sotto una macchina fresatrice addetta ai lavori di asfaltatura. Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, procedendo alla chiusura del tratto di via interessato. Allertati i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo (ANSA).