In due abusano di una 18enne in un b&b a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Una studentessa di 18 anni avrebbe subito abusi sessuali da parte di due uomini dopo essere stata invitata a trascorrere una serata in una stanza di un bed and breakfast a Milano. Stanza che i presunti stupratori avevano preso in affitto per quella notte. L'episodio è avvenuto lo scorso maggio e, a quanto si è saputo, dopo la denuncia della ragazza nei giorni scorsi uno dei due uomini, tra i 20 e i 30 anni e entrambi di origine nordafricana, è finito in carcere su ordinanza firmata dal gip milanese Manuela Scudieri, come richiesto dal pm Pasquale Addesso nelle indagini della Squadra Mobile. L'altro presunto violentatore, invece, risulta latitante perché poco dopo i fatti è scappato all'estero. Tra l'altro, nell'inchiesta si sta verificando anche la possibilità che siano stati commessi abusi su altre ragazze con lo stesso meccanismo, ossia dopo aver preso stanze in strutture ricettive della città, da parte di alcuni giovani che frequentano spesso, come i due indagati, la zona della movida milanese delle Colonne di San Lorenzo. La ragazza italiana ha raccontato di essere rimasta stordita dall'alcol che ha bevuto quella sera assieme ai due giovani. Tra i testimoni nell'indagine c'è un amico della vittima, che l'aveva accompagnata nel bed and breakfast. (ANSA).