La custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki è stata rinnovata di altri 45 giorni. Lo ha comunicato all’ANSA una legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Hoda Nasrallah.

«45 giorni», «è ufficiale», ha scritto in messaggi la legale lasciando intendere che, prima della chiusura degli uffici della Procura, è riuscita a farsi dare da cancellieri la notifica dell’esito dell’udienza svoltasi ieri.

