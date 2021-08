Mosca,'possibile nuova fornitura missili S-400 alla Turchia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 23 AGO - Un contratto per la fornitura alla Turchia di un lotto aggiuntivo di sistemi missilistici di difesa aerea russi S-400 potrebbe essere firmato presto: lo ha detto il capo dell'agenzia statale russa per l'esportazione di armi (Rosoboronexport), Aleksandr Mikheyev, ripreso dall'agenzia di stampa Interfax. "Per quanto riguarda i sistemi S-400, le consultazioni sono in corso", ha affermato Mikheyev rispondendo a una domanda di Interfax. "Credo - ha poi precisato - che esse abbiano raggiunto la fase finale e che cominceremo a redigere e a firmare il contratto con i partner nel prossimo futuro". (ANSA).