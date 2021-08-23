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Talebani, non ci sarà governo finché restano americani

23 agosto 2021, 13:59

Talebani, non ci sarà governo finché restano americani
(ANSA) - KABUL, 23 AGO - Non ci sarà alcun governo in Afghanistan finché ci saranno soldati americani nel Paese. Lo affermano fonti dei Talebani. (ANSA).

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