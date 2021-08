Tra bagagli una nacchera di mare,multato turista in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - Ci sono turisti francesi, svizzeri, argentini, spagnoli e un tunisino tra i 20 multati dagli agenti della polizia di frontiera durante i controlli effettuati all'aeroporto di Cagliari-Elmas da luglio a oggi, perché trovati in possesso di sabbia, pietre, ciottoli rubati dalle spiagge della Sardegna. Ma c'è anche un 50enne italiano che non si è accontentato di una bottiglia di sabbia: si infatti messo in valigia una valva di Pinna Nobilis. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Polaria il 22 agosto scorso mentre si imbarcava per tornare a casa. Insieme al bagaglio aveva un secchiello di cartone con all'interno una nacchera di mare che aveva prelevato durante la sua vacanza a Porto Cervo. "La Pinna nobilis, comunemente nota come nacchera, è il più grande mollusco bivalve (può arrivare a un metro di lunghezza) presente nel Mediterraneo - spiega la Questura - La specie è considerata a rischio di estinzione a causa della pesca indiscriminata, dell'inquinamento e della presenza di un parassita che ne sta fortemente diminuendo la presenza nelle aree d'insediamento". Il turista, come gli altri 19, dovrà pagare una sanzione dai 500 ai 3mila euro. (ANSA).