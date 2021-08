Crolla una palazzina a due piani a Torino: due dispersi

Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.

Sono due le persone disperse nel crollo di una palazzina in strada Bramafame, alla periferia di Torino. L’edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un’esplosione. I due dispersi sono entrambi residenti nella palazzina. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.