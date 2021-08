Afghanistan: Onu, 'diritti delle donne sono linea rossa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GINEVRA, 24 AGO - L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha rivolto un appello ai Talebani affinché rispettino diritti e libertà delle donne e delle bambine afghane, definendole una "linea rossa". "Una linea rossa fondamentale per i talebani sarà il trattamento delle donne e delle bambine e il rispetto per i loro diritti alla libertà, al libero movimento, educazione, espressione, lavoro, sulla base delle norme internazionali sui diritti umani", ha detto l'ex presidente cilena ad una sessione del Consiglio Onu sui Diritti Umani. (ANSA).