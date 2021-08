Anziani truffati ad Ischia, nipoti avviano crowdfunding

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Ischia presa di mira da truffatori di anziani: diversi i colpi messi a segno in questi giorni. Tra le vittime, a Casamicciola, una coppia di anziani di 86 e 90 anni derubata di tutti i suoi risparmi. I truffatori prima hanno indotto ad uscire di casa il marito, con uno stratagemma e poi hanno ingannato la moglie, fingendosi amici del nipote, facendosi consegnare una cassetta in cui erano custoditi diverse migliaia di euro in contanti oltre a oro e gioielli di famiglia. Dopo essersi accorti della truffa i due anziani si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il fatto ma non hanno potuto fornire molti particolari utili alle indagini poiché i truffatori hanno agito in pochissimi minuti e nel rione dove abitano nessuno si è accorto di nulla. Privati dei risparmi e dei ricordi di una vita, spaventati ed amareggiati per l'accaduto i due ora non escono più di casa per paura e vergogna, una situazione che ha spinto i nipoti a lanciare un appello pubblico ed una raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding che ha raccolto in poche ore diverse centinaia di euro. "I miei nonni risparmiavano per le spese del loro funerale e non meritavano questa cattiveria; mio nonno sta malissimo e non riesce a darsi pace, si sente in colpa per non aver capito subito che lo stavano truffando", dice uno dei nipoti degli anziani truffati che aggiunge: "Mi appello al buon cuore ed alla coscienza dei casamicciolesi: chi ha visto qualcosa lo riferisca alle forze dell'ordine e se potete, aiutateci con la vostra generosità, noi per il Covid siamo rimasti per mesi senza lavoro". (ANSA).