Emmy: Academy toglie a Andrew Cuomo il premio 2020

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - L'International Academy of Television Arts and Sciences ha revocato il premio Emmy International assegnato l'anno scorso all'ex governatore di New York Andrew Cuomo per i briefing quotidiani durante l'emergenza dei primi mesi del Covid-19. L'annuncio e' arrivato dopo che Cuomo ha lasciato il posto in seguito allo scandalo delle molestie sessuali. "Il nome di Cuomo e ogni riferimento al fatto che ha ricevuto l'Emmy saranno d'ora in poi eliminati da ogni materiale legato ai premi", ha detto un portavoce dell'Accademia. "La differenza tra Cuomo e me e' che nessuno di noi e' governatore ma io mi tengo i miei Emmy", ha commentato l'attrice di "Sex and the City" Cynthia Nixon che sfido' Cuomo alle ultime elezioni. Non e' la prima volta che l'Academy rescinde un Emmy: successe nel 2017 con Kevin Spacey, anche lui a sua volta accusato di molestie sessuali. Diverso il trattamento per il comico Bill Cosby che continua a tenere i suoi Emmy anche se il suo nome e' stato rimosso dal sito web dell'Accademia dopo la condanna per reati sessuali, a sua volta revocata per vizio di forma. (ANSA).