Afghanistan: dopo 11 anni rivede la famiglia in Spagna

(ANSA) - MADRID, 25 AGO - Un'attesa durata 11 anni: l'hanno dovuta sopportare prima di potersi riabbracciare Sharifa, interprete del Ministero dell'Inclusione spagnolo, e i suoi familiari rimasti in Afghanistan. La lontananza forzata è finita oggi: parte della famiglia di Sharifa è infatti sbarcata sulla pista della base militare di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid, dopo esser stata evacuata da Kabul sotto la responsabilità delle autorità iberiche. E così, il tanto atteso abbraccio è arrivato, immortalato in un'immagine diffusa dallo stesso ministero su Twitter. "È un incontro commovente", ha commentato il titolare di questo dicastero, José Luis Escrivá. "Casi come questo ci incoraggiano a continuare a lavorare per accogliere il maggior numero possibile di sfollati dall'Afghanistan", ha aggiunto. I familiari dell'interprete sono arrivati su un volo che ha trasportato in totale 292 persone. (ANSA).