Covid: un positivo a raduno hippie Mugello, isolato il bosco

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Firenze, dato che uno dei partecipanti al raduno di hippie in Alto Mugello è risultato positivo al Covid, ha stabilito che il sindaco di Marradi, luogo dove da giorni si sta svolgendo l'evento autorizzato, "disponga l'immediato isolamento della zona boschiva interessata sia in entrata che in uscita". E' stata "inoltre concordata la predisposizione, altrettanto immediata, dei servizi sanitari in loco per l'effettuazione di screening sui soggetti ancora presenti tramite tampone Covid e l'adozione di ogni conseguente necessario provvedimento a tutela della salute individuale e collettiva". Attraverso gli organizzatori del raduno, con i quali il presidente dell'Unione montana dei Comuni del Mugello assicura costanti collegamenti, sarà fatto anche il tracciamento e saranno prese le "conseguenti misure precauzionali per i soggetti che hanno ormai lasciato la manifestazione". (ANSA).