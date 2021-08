© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Le Nazioni Unite hanno lavorato con e per il popolo afghano per decenni. Noi restiamo in quel Paese e continueremo a restarci e a fare tutto quanto possiamo per la sicurezza del nostro personale e per servire il popolo afghano che ha molto sofferto": lo scrive in un tweet il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. (ANSA).