Migranti: Canarie, naufragio con 28 in salvo e vari dispersi

(ANSA) - MADRID, 25 AGO - Nella notte nuovo naufragio di migranti al largo delle isole Canarie: lo hanno notificato i servizi d'emergenza dell'arcipelago spagnolo. I soccorritori hanno tratto in salvo 28 persone, finite in acqua mentre l'imbarcazione su cui viaggiavano stava affondando, non lontano dall'isola di Lanzarote. Quattro (tra cui un minore) sono stati portati in ospedale per ipotermia lieve. I superstiti hanno tuttavia riferito che vari loro compagni di viaggio si sono persi in mare, secondo l'agenzia di stampa Efe. I servizi di emergenza spagnoli stanno cercando 10 o 11 persone con due elicotteri e due imbarcazioni. Tra i dispersi potrebbero esserci minori. Secondo quanto riferito dai migranti tratti in salvo, la barca su cui viaggiavano era partita da Safi (Marocco) sei giorni fa. (ANSA).