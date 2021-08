A Cagliari mega cartelli pubblicitari novax e no Green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Alcuni cartelli pubblicitari contro il vaccino anti Covid sono spuntati a Cagliari. La notizia è stata anticipata, con tanto di video, dalla testata locale on line Youtg.net. "vaccinato contagioso, No al Green pass. Il vaccino è sperimentale: non siamo cavie", si legge in uno di questi mega manifesti in una delle strade più trafficate che separano Cagliari da Quartu Sant'Elena, la terza città dell'Isola. Altre affissioni sono state notate in altri punti del capoluogo, sempre in strade dove è considerevole il passaggio delle auto o dei pedoni. Il committente che firma il manifesto è il movimento "Is Pipius no si tocant", che ogni sabato alle 18 organizza una manifestazione contro il Green pass in una delle piazze del centro di Cagliari. (ANSA).