(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Se c'è qualcuno che può aiutare in qualsiasi modo ad evacuare gli attivisti di Fridays For Future dall'Afghanistan, per favore contattatemi urgentemente". E' l'appello lanciato su twitter dalla giovane ambientalista svedese Greta Thunberg (ANSA).