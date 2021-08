Afghanistan, Usa ad americani: non andate in aeroporto Kabul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - L'ambasciata Usa in Afghanistan esorta gli americani a non recarsi all'aeroporto di Kabul: chi è già allo scalo deve lasciarlo immediatamente a causa di "minacce alla sicurezza". "A causa di minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell'aeroporto di Kabul, chiediamo ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto e di evitare i cancelli di ingresso a meno che non siano state ricevute istruzioni da rappresentanti del governo", afferma l'ambasciata americana. (ANSA).