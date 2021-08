© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - E' sempre più allarme Covid negli Usa a causa della variante Delta. I casi di ospedalizzazione nel Paese hanno superato per la prima volta da gennaio la soglia dei 100.000, come riporta il Washington Post. A preoccupare in particolare la Florida dove i casi di contagio e i decessi sono tornati a livelli record, con le ospedalizzazioni, riporta il New York Times, triplicate nell'ultimo mese. (ANSA).