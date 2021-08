Gb: la statua in memoria di Diana aperta al pubblico il 31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 26 AGO - Sarà visitabile dal pubblico per la prima volta martedì 31 agosto la statua memoriale della principessa Diana inaugurata nel cuore di Londra il primo luglio scorso nel 60esimo anniversario della nascita di Lady D dai principi William e Harry, i due due figli da lei avuti prima del divorzio dall'erede al trono britannico Carlo. La data di questa apertura speciale - un paio d'ore in tutto - non è scelta a caso, poiché il 31 agosto di 24 anni fa fu il giorno in cui la 'principessa del popolo' morì tragicamente a Parigi nell'incidente automobilistico del tunnel dell'Alma. La statua, innalzata al centro di Sunken Garden, all'interno del parco di Kensington Palace, potrà essere avvicinato da ammiratori, visitatori e curiosi fra le 15 e le 17, con la possibilità di deporre fiori o biglietti in memoria della defunta. L'accesso gratuito al Cradle Walk , il pittoresco sentiero che si snoda per Sunken Garden, sarà contingentato e limitato per ora a quelle due ore nel rispetto delle residue precauzioni legate all'emergenza Covid, ha annunciato oggi un portavoce di Historic Royal Palaces, l'organizzazione che gestisce la cura e l'affluenza del pubblico alle residenze reali di casa Windsor. (ANSA).