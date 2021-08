Germania: Csu con Laschet, ha 100% del nostro sostegno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 26 AGO - "Armin Laschet ha il consenso della Csu al 100%". Lo ha detto oggi a Monaco il leader bavarese Markus Soeder, con parole che chiudono la porta ai dubbi sul candidato alla cancelleria dei conservatori tedeschi in vista del voto del 26 settembre. Il ministro-presidente bavarese ha affermato che il suo ex rivale, oggi ultimo nei sondaggi, "sarà un cancelliere forte". A chi ha chiesto se sia immaginabile un cambio in corsa del candidato dell'Unione (Cdu-Csu) alla cancelleria, ha replicato: "I giochi sono fatti, i manifesti sono stati attaccati", i conservatori non cambieranno . (ANSA).