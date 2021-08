Kamikaze si fa esplodere vicino all'aeroporto di Kabul: "Almeno 11 morti"

Attentato all’aeroporto di Kabul compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata «il canale». Lo riferisce l’inviato di Skynews sul posto spiegando che si tratta di un’area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche.

E’ «altamente probabile» che l'attentato all’aeroporto di Kabul sia stato compiuto dall’Isis-K, l’Islamic State della provincia afghana del Khorasan. Lo riferiscono fonti della difesa britannica a Sky news.

«Possiamo confermare che l'esplosione all’Abbey Gate» dell’aeroporto di Kabul «è stato il risultato di un complesso attacco» che ha colpito «americani e civili». Lo twitta il portavoce del Pentagono, John Kirby, confermando «almeno un’altra esplosione vicino l’hotel Baron, a breve distanza dall’Abbey Gates».

Secondo diversi siti d’informazione afghani, citati da Al Arabiya, l’attentato di Kabul avrebbe provocato almeno 11 morti e molti feriti. Sarebbero almeno 13 le vittime dell’attacco suicida all’aeroporto di Kabul. Tra questi ci sarebbero dei bambini. Lo riporta l’agenzia Reuters che cita un portavoce dei talebani secondo il quale ci sarebbero dei feriti nelle loro file. Sono 52 le persone rimaste ferite nell’attentato all’aeroporto di Kabul secondo quanto riferito dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid a Tolonews che ha anche parlato di un «numero imprecisato» di morti.

L’esplosione sarebbe avvenuta presso uno dei cancelli di ingresso all’aeroporto di Kabul (l'Abbey Gate), ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, ed è stata seguita da colpi d’arma da fuoco.

Fonti americane parlano anche di tre soldati statunitensi feriti, sicuramente marines, e non ci sono notizie di italiani coinvolti. Per precauzione diverse nazioni come Canada, Belgio, Danimarca e Polonia, hanno deciso di fermare subito i rientri dal Paese mentre la Francia ha annunciato lo stop per venerdì. Almeno uno dei militari Usa rimasto coinvolto nell’attentato a Kabul è stato ferito gravemente, secondo quanto riferisce ai media una fonte americana citando informazioni preliminari.

Nessun italiano è stato coinvolto nell’esplosione presso l’aeroporto di Kabul. La deflagrazione è avvenuta in un’area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell’operazione Aquila per l’ evacuazione dei cittadini afghani. Lo si apprende dalla Difesa.

Fotografie e video dalla zona dell’attentato presso l’aeroporto di Kabul - rilanciate da Al Arabiya e Tolo News - mostrano persone ferite, coperte di sangue, e ambulanze che li caricano. In altre foto i feriti vengono trasportati su delle carriole.