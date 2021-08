L'Isis diffonde la foto di uno dei kamikaze

L’Isis ha pubblicato la foto di uno dei kamikaze di Kabul, autori dell'attentato in due tempi che ha fatto almeno 72 morti e decine di feriti. Lo riferisce il Site, l'organizzazione che si occupa di monitorare l'attività di comunicazione degli estremisti islamici.

Intanto , il capo del comando centrale Usa Kenneth McKenzie ha riferito di non sapere se l’attentatore suicida che si è fatto esplodere all’Abbey gate dell’aeroporto di Kabul fosse un uomo o una donna. McKenzie ha anche affermato di non avere idea di come gli attentatori possano essere giunti nei pressi dell’aeroporto di Kabul. «La sicurezza è in parte affidata a membri dei talebani e delle forze afghane, alcuni sono bravi e scrupolosi e altri lo sono meno», ha spiegato. McKenzie ha precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, solo la prima esplosione è sicuramente dovuta a un attentatore suicida e che non ci sono ancora informazioni precise sulla dinamica della seconda.