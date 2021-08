Libano: Guterres preoccupato da situazione socio-economica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per il rapido deterioramento della situazione socioeconomica in Libano. In una nota del portavoce, Stephane Dujarric, ha sottolineato che "il popolo libanese sta lottando ogni giorno con l'iperinflazione, la grave carenza di carburante, elettricità, medicine e persino l'accesso all'acqua pulita". Guterres ha "invitato tutti i leader politici libanesi a formare con urgenza un governo efficace di unità nazionale che possa portare sollievo immediato, giustizia e responsabilità al popolo, guidare un corso ambizioso e significativo di riforme per ripristinare l'accesso ai servizi di base, la stabilità, promuovere lo sviluppo sostenibile e ispirare la speranza per un futuro migliore". (ANSA).