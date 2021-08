Londra, una minaccia terroristica all'aeroporto di Kabul è 'imminente'

La minaccia terroristica contro l'aeroporto di Kabul è «molto seria» e «imminente": lo ha detto oggi il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, dopo che il governo aveva consigliato ai suoi cittadini, nella tarda serata di ieri, di non recarsi nello scalo della capitale.

«Le notizie nel corso della settimana sono diventate sempre più credibili. E si tratta di imminente e gravi minacce alla vita», ha detto Heappey a Times Radio: «Questa è una minaccia molto seria, molto imminente», ha aggiunto.

L’ambasciata Usa in Afghanistan esorta gli americani a non recarsi all’aeroporto di Kabul: chi è già allo scalo deve lasciarlo immediatamente a causa di «minacce alla sicurezza».

«A causa di minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell’aeroporto di Kabul, chiediamo ai cittadini americani di evitare di recarsi all’aeroporto e di evitare i cancelli di ingresso a meno che non siano state ricevute istruzioni da rappresentanti del governo», afferma l’ambasciata americana.