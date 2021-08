© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - "Le bandiere di tutti e 30 gli Alleati sono a mezz'asta al quartier generale della Nato, dopo il terribile attacco terroristico all'esterno dell'aeroporto di Kabul. Piangiamo tutte le vittime. Onoriamo il personale Usa che ha perso la vita per mettere in salvo altri: non sarà mai dimenticato". Lo scrive il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su Twitter. (ANSA).