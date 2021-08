Strasburgo rifiuta richiesta d'ingresso in Italia a afgani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRASBURGO, 27 AGO - La Corte europea dei diritti umani ha rigettato la richiesta di misure urgenti di una donna afghana residente in Italia che chiedeva di permettere l'ingresso immediato nel territorio italiano dei suoi familiari, attualmente in Afghanistan, e che a suo avviso sono in grave pericolo di vita. "La famiglia, di cui fanno parte 5 donne, alcune minorenni, e un uomo anziano malato, appartengono al gruppo sciita degli Hazara, da anni vittima di attacchi e soprusi dei talebani e dell'Isis", spiegano le avvocatesse Bitonti e Sommacal, che rappresentano la ricorrente. (ANSA).